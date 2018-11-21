Suriyelilere Ait İş Yerlerinde Etiket Denetimi

Kilis Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, Suriyelilere ait iş yerlerinde etiket denetimi yaptı.

Nüfusundan fazla Suriyeliyi barındıran Kilis'te, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki Suriyelilere ait iş yerlerinde denetim yapılmaya başlandı.

Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy,Kilis'teki 400'e yakın Suriyeli esnafı denetlediklerini ifade ederek, "Tüketicinin korunması ve piyasanın gözetilmesi yapmak üzere Kilis'teki, Suriyeli esnafları etiket denetimi yaparak, tarifelerinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Önce etiketlerini koymaları konusunda uyarıyoruz, onlara rehberlik ediyoruz. Daha sonra uymayanlara da gerekli kanuni cezaları tatbik edeceğiz" dedi.

Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında haksız bir rekabet olup olmadığı sorusu üzerine İncesoy, "Şu anda haksız bir rekabet yok. Eşit olarak, bir birleriyle yarışıyorlar. Piyasaya canlılık getirip, birbirleriyle rekabeti sağlıyorlar. Suriyeliler kendi kültürlerine göre lokantalarını açarak, kendi kültürlerine göre iş yerlerini düzenleyerek, Suriyeliler kendi ticaretini yapıyorlar. Bu ticaretten Kilis halkımız da faydalanıyor" diye konuştu. - KİLİS