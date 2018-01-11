Suriyelilere 25 Ton Un Yardımı

Aksaray'da, bir hayırsever tarafından bağışlanan 25 ton un, Suriyelilere ulaştırılmak üzere Kilis'e gönderildi.

Aksaray Sivil Toplum Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş, Cumartesi Pazarı'nda, unun yüklü olduğu tırın uğurlanması amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hava şartlarının da ağırlaşmasıyla bölgede çok büyük sıkıntıların yaşandığını belirtti.

Aksaray'daki hayırseverlerin desteğiyle yardım kampanyaları düzenlediklerini ifade eden Dağdaş, "Sıkıntı içinde olan Müslüman kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Onların sağlık sıhhat içinde olması için yardımlarımızı gönderiyoruz. Bu hizmetlerin devam etmesi için destek sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Yardımlarda ufak büyük ayrımımız yok. İbadetlerimizde, yardımlarımızda bizim için önemli olan samimiyettir." diye konuştu.

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan da toplanan yardımlarla mazlum insanlara yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bölgede halen çok büyük sıkıntılar olduğunu dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız da bu konuda duyarlılıklarını gösteriyor. İyilik tırı kampanyası kapsamında bir tır un topladık. Birinci tırımızı bir hayırseverimiz tek başına üstlendi. İkinci tırımız da dolmak üzere. Sadece un toplamıyoruz, battaniye, bebek malzemeleri, gıda, kömür gibi malzemeleri de gönderiyoruz. Acil olan ihtiyaç ne ise talep edip gönderiyoruz. Bu kış şartlarındaki oradaki insanlara yardımcı olmak için kardeşlik görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor."

Konuşmaların ardından yardım tırı dualarla uğurlandı.