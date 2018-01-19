Suriyelilere 10 Tırlık Yardım

Kayseri'de "Yükümüz Kardeşlik" kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan 10 tır, Suriye'ye uğurlandı.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesince düzenlenen kampanyada toplanan yardımların gönderilmesi dolayısıyla Hunat Mahallesi'ndeki otoparkta tören düzenlendi.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven, törende yaptığı konuşmada, 10 tırlık yardımla 22 aylık süreç içerisinde 284 tır yardımı sınır ötesindeki ihtiyaç sahibi Suriyelilere ulaştıracaklarını söyledi.

Yardımları yapan hayırseverlere, iş adamı ve sanayicilere mazlumlar, mağdurlar ve muhtaçlar adına teşekkür eden Güven, şunları söyledi:

"Yüce Mevla onlara helal ve bol kazançlar ihsan eylesin. Şubat ayının 15'ine kadar özellikle sınır ötesindeki Suriyeli kardeşlerimizin daha iyi bir kış geçirebilmeleri ve aynı zamanda karınlarının doyması için Suriye'ye yardım kampanyasını bugün cuma namazı itibarıyla başlattık. Bir ay kadar sürecek organizasyonda daha fazla yardım göndermeyi hedefliyoruz. Bunun için müftülükler olarak çalışmaya başladık."

Müftü Güven tarafından okunan duanın ardından içinde un, battaniye, yorgan ve yastığın da yer aldığı 10 yardım tırı Suriye'ye doğru yola çıktı.

Törene, Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ve ilçe müftüleri de katıldı.