Suriyelilerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Kilis'te yaşayan bir grup Suriyeli, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gösteri düzenledi.

Kentin farklı noktalarında araçlarıyla konvoy oluşturan Suriyeliler, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Ellerinde Türk bayrakları ve Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) simgeleyen bayrakların yanı sıra zeytin dalları bulunan Suriyeliler, Mehmetçik için sevgi gösterisinde bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'ı lanetleyen sloganlar atan Suriyeliler, Türkçe, Arapça ve Kürtçe Türkiye'ye teşekkür eden, terör örgütlerini kınayan pankartlar açtı. Bazı çocuklar da "PKK-PYD-IŞİD, siz babamı annemi öldürdünüz", "Türkiye bunu sizin yanınıza koymaz", "Zeytin Dalı Operasyonu'na evet" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına konuşma yapan Mustafa Ebu Ahmed, Türk ordusunun ÖSO güçleriyle omuz omuza Suriye'yi temizlemeye çalıştığını söyledi.

Türkiye'ye yaptıkları için minnettar olduklarını ifade eden Ahmed, "Biz TSK'deki kardeşlerimizi terör örgütü DEAŞ'a karşı destekledik, şimdi de terör örgütü PYD'ye karşı destekliyoruz. Biz Arap, Kürt, Hristiyan veya Türkmeniz. Ortak noktamız insanlık, biz insanlığı benimsiyoruz, ırkçılığı değil." diye konuştu.