Suriyelilerden Türk Lirası'na Destek

Suriye Koordinasyonu ile Arap Derneği üyesi Suriyeli iş adamları ve bazı Suriyeliler, Türk Lirası'na destek için Fatih'te dolarlarını bozdurdu.

Fevzipaşa Caddesi'ndeki döviz bürosuna giden Suriyeliler, ellerinde, "Dolarlarınızı TL'ye çevirin", "Tatile Türkiye'ye gelin", "Türkiye bize kucak açtı, emret Başkanım Erdoğan" yazılı pankartlar açarak, dolar yaktı.

Liraya destek için döviz bürosuna gelenler arasında yer alan Suriye asıllı astronot Muhammed Faris, yaptığı açıklamada, Türk Lirası'nı desteklemek için bir araya geldiklerini belirterek, Müslüman ülkelerin başını çeken Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Suriyelilerin Türkiye'yi desteklemek gibi bir ödevleri olduğunu vurgulayan Faris, Türkiye'nin güçleneceğini ifade etti.

Suriyeli aktivist Saleh Fadel Saleh Al Turkmany de her zaman yanında durdukları Türkiye'nin, güçlü Müslüman ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Al Turkmany, Türkiye'nin yalnız olmadığını dile getirerek, "Türkiye yalnız değildir, biz de Suriyeliler olarak bu ekonomik darbenin karşısında olacağız. Biz her alanda Türkiye'ye destek olacağız. Biz bunları Türkiye'ye teşekkür için yapıyoruz çünkü Türkiye, Suriyelilerin yanında durdu. Suriyeli iş adamları olarak dolarlarımızı liraya çeviriyoruz. Tüm dünyadaki Müslümanların Türk Lirası'na destek için dolar bozdurması gerekiyor. Türkiye, Müslümanlar için önemli bir ülkedir. Türkler, her zaman Müslümanların yanında durmuştur, şimdi de Müslümanların Türkiye'nin yanında durma vaktidir. Türkiye zayıf olursa, Müslümanlar da zayıf olur." diye konuştu.

Avukat Halid İsmail de Suriyelilerin bir bütün olarak Türkiye'yi destekleyeceğini ve ülkenin yanında duracağını söyledi.

Konuşmaların ardından, Suriyeliler dolarlarını döviz bürosunda liraya çevirdi.