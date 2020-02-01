Suriyelilerden Türk askerine teşekkür

01.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:07

Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ettiğine dikkat çekilerek, "Bu duruma tanık olan Suriyeli kardeşimiz: "Türk askeri yanımıza geldi. Allah'a şükür bizi bu zulümden kurtardılar" diyerek teşekkür etti" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA