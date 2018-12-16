Suriyelilerden Harekata Destek

Malatya'da Suriyeliler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat nehrinin doğusuna askeri harekat işareti verdiği açıklamalarını destekledi.

Türkiye'deki Suriye vatandaşlarından bazıları Fırat nehrinin doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatla ilgili merkez Beydağı Mahallesi'nde açıklama yaptı.

Abraz Aşireti adına Muhammed Ahmet El Mişel, Türkiye'ye insani yardımlarından dolayı teşekkür ederek, "Türkiye devleti ve halkı bize çok yardım etti. Türk halkı bize kapılarını açtı, Türkiye'nin yardımlarını hiç unutmayacağız. Türkiye, sınırı açarak, bizim hastalarımızı aldı ve tedavi etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz, Münbiç ve Fırat'ın doğusuna yapacağı olası harekat için. Biz işgal altındaki Halep ve çevresinin de kurtarılmasını ve Suriye'de cezaevlerindeki yakınlarımızın da kurtarılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ahmet El Mişel, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı Harekatlarında aşiretlerinin Türk askerinin yanında yer aldığını belirterek, her zaman destek vereceklerini ifade etti.