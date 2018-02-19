Suriyeliler Zeytin Dalı Hareketine Destek Verdi

Kilis'te yaşayan Suriyeliler, Zeytin Dalı hareketine destek vererek, PKK-PYD terör örgütü ile batılı ülkeleri protesto ettiler.

Cumhuriyet meydanında toplanan Suriyeliler, Türk ve Suriye bayrakları ile hazırlanan dövizlerle sloganlar atarak, Kilis'te yaşayan Suriyeliler, Zeytin Dalı hareketine destek vererek, PKK-PYD terör örgütü ile batılı ülkeleri protesto etti. Suriyeliler mitingi yaptığı alanda bir konuşma yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, terör örgütü PKK/PYD'nin Kilis'e roket attığını ifade ederek, "Terör örgütü caddelerimizi, lokantalarımızı ibadet eteğimiz camileri vuruyor. Bölgeden terör örgütleri kahraman askerimiz ve Özgür Suriye Ordusu tarafından temizlenerek, huzur ve barışın geldiği bölgeye sizlerin dönmelerini sağlayacağız" dedi.

Arapça, sloganlar atan Suriyeliler, yapılan konuşmaların ardından olaysız şekilde dağıldı - KİLİS