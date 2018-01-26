Suriyeliler, Zeytin Dalı Harekatı İçin Gül Dağıttı

Suriyeliler, Zeytin Dalı Harekatı için gül dağıttı

BURSA - Bursa'da bir grup Suriyeli, Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini göstermek için kent merkezinde kırmızı gül dağıttı. Türk vatandaşlarıyla aralarında gönül bağı olduğunu söyleyen Suriyeliler " Türkiye gerekeni yapıyor" diye konuştu.

Türkiye'ye vefa borçlarının bulunduğunu belirten Suriyeli bir grup Demokrasi Meydanı'nda toplanıp yoldan geçen vatandaşlara kırmızı gül dağıttı. 7'den 70'e meydanda bir araya gelen Suriyeliler 500 adet gülü yarım saat içerisinde dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Suriyeli grup içerisinde sevinç gözyaşlarına boğulanlar da oldu.

Beş yıldır Türkiye'de olan Suriyeli öğretmen Mahmud Jamal, "Biz beş senedir Türkiye'de oturuyoruz, bir şey yapmak istiyoruz. Türkler bize çok yardım etti. Bizde onlara teşekkür etmek için gül dağıttık. Türkleri çok seviyoruz. Onlar bize kapılarını açtı" dedi. Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Türk askerini dualarla desteklediklerini belirten Jamal, "Türkiye Afrin'de gerekeni yapıyor" diye konuştu.