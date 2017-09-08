Suriyeliler ve Mahalle Sakinleri Arasında Kavga

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Suriyeli aile ile mahalle sakinlerinin arasında çocuk dövme meselesi yüzünden kavga çıktı.



Olay, Adıyaman'ın Besni ilçesi Dumlupınar Mahallesi Gaziantep Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden birinin çocuğunu Suriyeli aileden bir bayan bilinmeyen nedenle dövdü. Bunun üzerine çocuğun annesi ile Suriyeli kadın arasında tartışma yaşandı. Suriyeli kadının kocasını çağırması üzerine, koca evden satırla çıkarak kadınlara ve mahalle sakinlerine saldırmaya çalıştı. Mahalle sakinleri Suriyeli aileye tepki gösterdi. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı büyümeden kontrol altına aldı. Araya giren polisler kavgayı daha da büyümeden önleyerek mahalleliyi sakinleştirdi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN