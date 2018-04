Suriyeliler Ülkelerine Törenle Uğurlandı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönmeye devam ediyor.

Kilis'te belediye ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirilen "Şefkat Timi", Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası terör örgütlerinden arındırılan bölgelere dönecek Suriyeliler için Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda uğurlama programı düzenledi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 Suriyeli, ellerinde "Teşekkürler Türkiye", "Bizi terörden kurtardınız", "Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız, Türk askerlerine teşekkür ediyoruz", "Zeytin Dalı Harekatı için teşekkürler" yazılı dövizlerle Öncüpınar Gümrük Kapısı'na geldi.

Burada da "Türkiye Cumhuriyeti Suriyelilere zor günlerinde destek çıkarak dünyaya insanlıkta dersi verdi" yazılı pankart açan gruptakilere, Şefkat Timi gönüllülerince sıcak çorba ve çeşitli ikramlarda bulunuldu, çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Uğurlama programına katılan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan olumsuzluklardan devlet olarak en çok Türkiye'nin, şehir olarak ise Kilis'in etkilendiğini söyledi.

Kilis'in yaşanan süreçte kendi nüfusundan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını ve yapmaya devam ettiğini anlatan Kara, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız baştan beri 'Güvenli bölge oluşturulsun.' demesine rağmen, uluslararası camia buna sıcak bakmadı. Tam tersine burada terörist unsurları desteklendi ve bu bölgeye çok yoğun terörist gruplar yerleşti. En son bıçak kemiğe dayandıktan sonra Cumhurbaşkanımızın talimatı ve hükümetimizin verdiği yetkiyle ordumuz Fırat Kalkanı Operasyonunu başlattı ondan sonra Zeytin Dalı Operasyonu ile devam etti. Bölge terör unsurlarından temizlendi ve bölgeye yeniden huzur, barış geldi. Sonuç olarak misafirlerimiz hızlı bir şekilde kendi yuvalarına ve yurtlarına dönmeye başladı."

Kara, misafirleri bugün yuvalarına döndüğü için sevinçli olduklarını belirterek "İnşallah yuvalarında huzur ve barış içerisinde yaşarlar. Bunu sağlayan kahraman ordumuza, hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu bölgede güçlü olmanın gerekliliğine inanıyoruz ki bu insanlar, burada huzurlu ve barış ortamında yaşasınlar." dedi.

"Türkiye benim ikinci vatanım"

Ülkesine dönen Fudda Muşul da yaklaşık 2 yıl önce Suriye'deki olaylardan dolayı Türkiye'ye sığındığını, bu süreçte kendilerine her türlü desteğin sağlandığını ifade ederek "Baba Erdoğan'ı çok seviyorum. Yaptıklarınız için teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bize çok yardım ettiniz." diye konuştu.

Hasan Muhammed de terör örgütlerinin saldırısı nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığındığını anlattı. Yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de yaşadığını, bu süreçte her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ancak insanın ülkesi gibisi olmadığını dile getiren Muhammed, "Türkiye benim ikinci vatanım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bize çok yardım etti, kapıları açtı, her istediğimizi verdiler, her şey için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi.

Polis ve göç idaresi ekiplerince gerekli kontrolleri yapılan Suriyeliler, minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana program kapsamında yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine döndü.