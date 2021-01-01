Suriyeliler ülkelerinden ayrı kaldıkları 10'uncu yıla buruk girdi

Kahramanmaraş'ta konteyner kentte yaşayan Suriyeli sığınmacılar, ülkelerinden ayrı olarak geçirdikleri 10'uncu yıla buruk girdi.

Ülkelerinde devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan yaklaşık 200 bin Suriyeli, yaşamlarını kendileri için hazırlanan çadır ve konteyner kentlerde sürdürüyor.

Kardeş ülkenin uzattığı yardım eli sayesinde acıları bir nebze olsun azalan misafirlerin en büyük dilekleri yeni yılda ülkelerine dönebilmek ve hayatlarına huzur ve barış ortamında devam edebilmek. Sınıra yakın illerdeki kamplarda yakınlarıyla yeni yıl heyecanı yaşayan sığınmacılar, ülkelerindeki savaşın sona ermesi ve bir an önce memleketlerine dönebilme için temennilerde bulunuyor.

Yaklaşık 18 bin Suriyelinin barındığı Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezindeki Suriyeliler, yeni yıla ülkelerinden uzakta girmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Suriyeli Mahir Naccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşamaktan memnun olduğunu ancak memleketini ve ülkesini çok özlediğini, bu yüzden yeni yılda savaşın bitmesi için dua ettiklerini söyledi.

Naccar, Türkiye'nin mültecilere sunduğu imkanlardan dolayı Türk milletine ve devletine minnettar olduklarını, Türklerin sağlık ve afiyet için de olması için de dualar ettiklerini belirtti.

Türkiye'de 8 yıldır bulunduğunu ve bugüne kadar sorun, sıkıntı yaşamadıkları için Allah'a şükreden Semir Ammari de yeni yılın hem Türkiye hem de Suriyeliler için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Beha Ammari de ülkesini çok özlediğini anlatarak, "Türkiye'de yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. Ülkemizdeki iç savaş bir gün biterse dönmeyi düşünüyoruz ama bugün Türkler bize kucak açtılar ve bize karşı gerçekten çok iyiler. Bu yüzden çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman