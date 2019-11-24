Suriyeliler topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönmeye başladı

24.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:32

Otobüs ve araçlarıyla ülkelerine dönen Suriyelilerin sınırdan geçişi

El sallayan Suriyeli çocuk

Evlerine dönen Suriyelilerin konuşması Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmü nedeniyle göç etmiş Suriyeliler, topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönerek evlerine yerleşmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Suriyeliler, örgütün gerçek yüzünü de anlattı.

Kaynak: AA