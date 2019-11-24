Suriyeliler topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönmeye başladı
Otobüs ve araçlarıyla ülkelerine dönen Suriyelilerin sınırdan geçişi El sallayan Suriyeli çocuk Evlerine dönen Suriyelilerin konuşması Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmü nedeniyle göç etmiş Suriyeliler, topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönerek evlerine yerleşmeye başladı.
Otobüs ve araçlarıyla ülkelerine dönen Suriyelilerin sınırdan geçişi
El sallayan Suriyeli çocuk
Evlerine dönen Suriyelilerin konuşması Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmü nedeniyle göç etmiş Suriyeliler, topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönerek evlerine yerleşmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Suriyeliler, örgütün gerçek yüzünü de anlattı.
Haber Videosu: Suriyeliler topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönmeye başladı