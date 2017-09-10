Suriyeliler Terör Örgütü Pyd'yi Kınadı

Şanlıurfa'da Suriyelililer, terör örgütü PYD'ye tepki gösterdi.



Haseke Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği öncülüğünde Şanlıurfa Müzesi önündeki meydanda bir araya gelen Suriyeliler, "Terör örgütü PYD'ye Karşı İstikrar ve Geleceğin İçin Ayağa Kalk ve Çığlık At" yazılı pankart açtı, terör örgütü PYD'yi lanetledi.



Dernek Başkanı Hişam el-Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de haksızlığa uğrayan ve uğramakta olan anaların, babaların, kardeşlerin sesi olmak için bir araya geldiklerini söyledi.



"Köyleri ve evleri yakarak insanları göçe zorluyorlar"



Terör örgütü PYD'nin Suriye'de köyleri ve evleri yakarak insanları zorla göç ettirdiğini belirten Mustafa, "İnsanların evlerini gasp ederek göç etmeye zorluyorlar. Küçük yaşta çocukları zorla askere alıyor ve diğer terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar." dedi.



Terör örgütü PYD'nin, DEAŞ terör örgütünün zulmünden kaçan masum Suriyelileri toplama kamplarında topladığını ifade eden Mustafa, terör örgütü PYD'nin ele geçirdiği yerlere girişlere izin vermediğini kaydetti.



Suriye halkına seslenen Mustafa, şöyle konuştu:



"Ey sevgili milletimiz, bu hain çetenin ele geçirdiği topraklar üzerinde ve diğer ülkelerde olan Suriyeli vatandaşlarımız, sizden beden olarak ayrılmış olabiliriz ama gönüllerimiz sizlerle beraber. Suriye'de PYD terör örgütünün işgaline boyun eğmeyin. Atalarımızın emanetlerine her ne olursa olsun, gücümüz yetene kadar, zalim cezasını bulana kadar sahip çıkacağız. ya atalarımızın topraklarında şerefli, onurlu yaşarız ya da topraklarımız için ölürüz."



Terör örgütü PYD'ye karşı 17 Ekim'de gösteri yapacaklar



Mustafa, terör örgütü PYD'nin hakim olduğu bölgelerde yaptığı eylemlere karşı harekete geçtiklerini ve 17 Ekim Pazar günü Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gösteri yapacaklarını bildirdi.



Tüm Suriyelileri gösteriye davet eden Mustafa, "Haseke Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği adına sizleri bu terör örgütü PYD çetelerinin 22 Eylül'deki sözde seçimlerini, terör eylemlerini, Suriye'yi bölme çalışmalarını, ırkçı ve federal yapıyı reddetmeye ve kınamaya davet ediyorum. Sizlere yeni doğan Suriye ulusal akımını müjdeliyoruz ve bu akım çok yakında başlayıp tüm Suriyelilere yayılacaktır." diye konuştu.