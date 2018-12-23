Suriyeliler Sıfır Noktasında Vatan Hasretini Gideriyor

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar, vatan hasreti ve özlemini gidermek için sınırın sıfır noktasında zaman zaman Suriye'yi seyrederek gidermeye çalışıyorlar.

Hafta sonunun güneşli geçmesinin ardından, ilçede yaşayan Suriyeli sığınmacılar sınır hattına doğru gezintiye çıktılar. Bazı aileler çoluk çocuğu ile dışarı çıkarken bazı yaşlı Suriyeliler ise, sınırın sıfır noktasında seyre dalarak özlem gidermeye çalıştığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusuna operasyon gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından, Suriyelilerin ülkelerine dönme umudu yeşerirken, Suriyelilerin sık sık sınıra gelip uzun uzun sınırı izlemeleri dikkat çekti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA