Suriyeliler Pyd'yi Kınamak İçin Miting Düzenleyecek

Suriyeliler PYD'yi kınamak için miting düzenleyecek



ŞANLIURFA - Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD'nin kuruluşuna öncülük ettiği "Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu"nun yapacağı yerel seçimleri kınamak için miting düzenleyecek.

Şanlıurfa Halepli Bahçe Amfi Tiyatro'da toplanan Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği üyeleri, 17 Eylülde Ceylanpınar'da düzenleyecekleri mitingle ilgili basın açıklaması yaptı. Haksızlığa uğrayanların sesi olmak amacı ile toplandıklarını belirten grup temsilcisi Hişam El Mustafa, "PYD terör örgütünün amacı köyleri yıkmak ve yakmak. İnsanların evlerini gasp ederek göç etmeye zorluyorlar. Küçük yaşta çocukları askere alıyorlar ve diğer terör örgütleri ile iş birliği yapıyor. PYD, DEAŞ zulmünden kaçan Suriyelileri toplama kamplarına koyarak, ele geçirdikleri yerlere girmeyi yasakladı. Suriyeli kardeşlerim PYD'nin zulmüne boyun eğmeyin. Atalarımızın emanetine sahip çıkın" dedi.

Hişam El Mustafa, 17 Eylülde Ceylanpınar'da düzenleyecekleri mitinge tüm Suriyelileri davet etti. Grup açıklamanın ardından dağıldı.