"Suriyeliler gitsin" diyenlere Suriyeli Türkmen'den yanıt: Biz misafir olarak bir şey diyemeyiz

Youtube'da yayın yapan Yurttaş TV'nin mültecilerle ilgili sorusuna yanıtlayan Suriyeli Türkmen"Allah devletten de milletten de razı olsun. Şuan biraz tepkiler var, inşallah iyi olur." dedi.

Mülteci sorunuyla ilgili konuşan Suriyeli vatandaş "Allah devletten de milletten de razı olsun. Şuan biraz tepkiler var, inşallah iyi olur." diyen Suriyeli vatandaş "Biz misafir olarak bir şey diyemeyiz, vatan kendilerinin." dedi.

Suriyeli muhacir, dedelerinin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında savaştığını söyleyerek seferberliğe gidip dönmediğini de sözlerini ekledi.