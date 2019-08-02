"Suriyeliler gitsin" diyenlere Suriyeli Türkmen'den yanıt: Biz misafir olarak bir şey diyemeyiz
Suriyeli Türkmen, mültecilere yönelik tepkilerin sorulması üzerine "Biz misafir olarak bir şey diyemeyiz, vatan kendilerinin" dedi.
Youtube'da yayın yapan Yurttaş TV'nin mültecilerle ilgili sorusuna yanıtlayan Suriyeli Türkmen"Allah devletten de milletten de razı olsun. Şuan biraz tepkiler var, inşallah iyi olur." dedi.
Mülteci sorunuyla ilgili konuşan Suriyeli vatandaş "Allah devletten de milletten de razı olsun. Şuan biraz tepkiler var, inşallah iyi olur." diyen Suriyeli vatandaş "Biz misafir olarak bir şey diyemeyiz, vatan kendilerinin." dedi.
Suriyeli muhacir, dedelerinin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında savaştığını söyleyerek seferberliğe gidip dönmediğini de sözlerini ekledi.
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