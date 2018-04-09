Suriyeliler Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Teröristlerden Temizlenen Bölgelere Gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere Suriyeli vatandaşların dönüşleri sürüyor.

Suriye'de iç kargaşa ve savaş nedeniyle ülkelerinden kaçarak Türkiye'nin dört bir tarafına yerleşen Suriyeliler, huzur, barış, ve güvenliğin sağlanmasıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının bulunduğu bölgelere gidiyor. Geri dönüş işlemleri Göç İdaresi tarafından yapılan Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği araçlarla Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Halep Kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısından ülkelerine dönüyor.

Hafta içerisinde günde ortalama 100 ile 300 kişinin Öncüpınar Sınır kapısından geçerek, Suriye'ye döndüğü öğrenildi. Suriyeliler, kendilerine her zaman yardımcı olan Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirtirken, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının bulunduğu bölgelerde huzur ve barışın gelmesiyle ülkelerine döndüklerini ifade etti. - KİLİS