Suriyeliler Eyp'leri Böyle İmha Ediyor

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'den çekilmeden önce döşediği el yapımı patlayıcılar (EYP), Suriyeliler tarafından ilginç bir yöntemle imha ediliyor.

DEAŞ terör örgütü Kilis, Gaziantep'in karşısındaki Suriye'nin Çobanbey, Cerablus tarafından çekilirken, bir çok noktaya EYP döşedi. Suriyelilerse bu EYP'leri kendi yöntemleriyle imha ediyor. Tespit edilen patlayıcının üzerine inşaat halindeki binadan ipe bağlı taş bırakılıyor. EYP de büyük bir gürültü ile patlıyor ve can kaybı yada yaralanmaya yol açmıyor.

( Mehmet Ali Dağ/ İHA)