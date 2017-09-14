Suriyeliler Ekmek Pişirirken, Evi Yakıyordu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2 katlı bir evde ekmek yapmak isteyen Suriyeli kiracıların, yaktığı ateşten çıkan kıvılcımlar evin çatısını yaktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre yangın öğle saatlerinde Memiş Mahallesi Şar Caddesi No: 54 de meydana geldi. Muhammed Ali A. (Abdül) isimli Suriyeli aile, ateş yakarak ekmekleri pişirmek istediler. Evin çatısında örme baca olmadığından yakılan ocağın bacasından çıkan kıvılcımlar, çatı aralığındaki kalaslara sirayet etmesi sonucu yangın çıktı. itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahelesi ile yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın, sonucu binanın çatı bölümünde hasar meydana geldiği öğrenildi. - BALIKESİR