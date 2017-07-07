Suriyeliler'e Karşı Paylaşımlar Yapan Kişi Gözaltına Alındı

ESKİŞEHİR'de sosyal paylaşım sayfasında yaptığı paylaşımlarla, Suriyeliler'e karşı halkı kışkırttığı iddia edilen Y.Y., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bilişim ve siber suçların tespit edilerek engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonunda, Y.Y. adlı şüphelinin, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden 'Şehr-i Müdafaa (Suriyeliler)' başlığı altında 'Şehrimizde günden güne büyüyen Suriyeli terörüne ben Eskişehir çocuğuyum diyen herkes katılsın' etkinliği oluşturduğu belirlendi. Sosyal paylaşım sayfasında halkı Suriyeli mültecilere karşı kışkırtıcı ve nefret söylemi içeren paylaşımlar yapan Y.Y., dün polisler tarafından gözaltına alındı. Y.Y. yapılan sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Eskişehir 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, Y.Y.'yi, adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı ile serbest bıraktı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bahse konu etkinlik sayfasında suç unsuru paylaşımı yapan 7 kişi hakkında başlattıkları soruşturmanın da sürdüğünü bildirdi. - Eskişehir