Suriyeliler bir bayrama daha buruk giriyor
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Suriyeliler bir bayrama daha buruk giriyor

Suriyeliler bir bayrama daha buruk giriyor
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve yaşamlarını Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde sürdüren Suriyeliler, bir bayrama daha vatanlarından uzakta girecek olmanın hüznünü yaşıyor.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve yaşamlarını Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde sürdüren Suriyeliler, bir bayrama daha vatanlarından uzakta girecek olmanın hüznünü yaşıyor.

Suriye'de yaklaşık 11 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle ülkelerini ve yaşadıkları toprakları terk etmek ve güvenli bölgelere sığınmak zorunda bırakılan Suriyelilerden çocuk, kadın, yaşlı, öksüz ve yetimlerin de bulunduğu yaklaşık 10 bini kişi Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde yaşamını sürdürüyor.

Acıların biteceği ve ülkelerine dönecekleri günün hayalini kuran Suriyeliler, Ramazan Bayramı için hazırlıkları tamamlarken kamp yönetimi de sağlanan katkılarla misafirlerine her türlü desteği veriyor.

Vatanından ayrı 20'nci bayramını geçirecek

Suriyeli Cemil Ahmed Berad, AA muhabirine, iç savaşın şiddetlenmesi sonucu yaklaşık 10 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındığını ve Kahramanmaraş'taki geçici barınma merkezinde yaşamaya başladıklarını söyledi.

Vatanından ayrı 20'nci bayramı geçirdiğini anlatan Berad, "İnşallah bir an önce ülkemize döneriz, bayramlarımızı orada yaşar hayatlarımızı orada devam ettiririz. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk devletinden ve halkından Allah razı olsun. Türk halkı bizler için her türlü fedakarlığı yaptı ama artık dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Berad, yıllardır birçok akrabasını göremediğini ve onlarla bir arada bayramı geçiremediğini ifade ederek, bundan sonraki bayramları ülkesinde geçirmek için dua ettiklerini dile getirdi.

"Ülkemizi, arkadaşlarımızı, ailemizi özlüyoruz"

Muhammed Hamu Halep de yaklaşık 8 yıl önce sığındığı Türkiye'de yaşamını sürdürdüğünü, devletin her türlü imkanı kendilerine sunduğunu aktardı.

Vatanını çok özlediğini anlatan Halep, "İnşallah önümüzdeki yıl evimize döner, bir sonraki bayramı evimizde geçiririz. Ülkemizi özlüyoruz, arkadaşlarımızı, ailemizi özlüyoruz. Her şeyimiz orada." dedi.

"İnşallah önümüzdeki bayramı ülkemizde geçiririz"

Fatma Seyid de yaklaşık 8 yıl önce geldiği Türkiye'de bir bayramı daha vatanından ve sevdiklerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Türkiye'de yerleştirildikleri merkezde sağlıktan eğitime, spor alanlarından sosyal donatılara kadar birçok hizmetten faydalandıklarını ancak insanın vatanı gibi olmadığını anlatan Seyid, "Ülkemizi, bayramlarımızı, toprağımızı özledik. Türkiye hükümetine çok teşekkür ediyoruz. Bizim için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İnşallah önümüzdeki bayramı ülkemizde geçiririz." ifadelerini kullandı.

Aslı Yanı da yaklaşık 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Çocuklarının geleceği için ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Yanı, savaş nedeniyle önemli günleri dost ve akrabalardan ayrı geçirdiklerini, ülkesindeki bayram hazırlıklarını ve bayramları çok özlediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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