SURİYELİLER BAYRAMLAŞMAK İÇİN ÜLKELERİNE GİDİYOR

KURBAN bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısından geçiş yapıyor.

KURBAN bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısından geçiş yapıyor.

Kurban Bayramını kendi ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Akçakale Sınır Kapısında işlemlerini tamamlayarak Suriye'ye geçiş yapıyor. 18 Temmuz'a kadar devam edecek geçiş yapacak Suriyelilerin, sınır kapısında koronavirüs aşıları da yapılıyor.

Ülkelerine giden Suriyeliler, 26 Temmuz ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye'ye geri dönecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı