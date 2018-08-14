Suriyeliler Bayram Tatili İçin Ülkelerine Gitmeye Devam Ediyor

Suriyeliler bayram tatili için ülkelerine gitmeye devam ediyor

KİLİS - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen 22 bin Suriyeli ülkelerine gitti.

Kilis Valiliği'ne 50 bin Suriyeli kurban bayramını ülkelerinde geçirmek için başvurdu. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen Suriyeliler geceden kuyruğa girerek Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. 08.00'da kapıların açılmasıyla birlikte kadın, çocuk, yaşlılar ve gençlerden oluşan Suriyeliler'den sabah saatleri itibariyle 22 bini ülkesine geçti.

Suriyeliler büyük bölümü Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarıyla barış, huzur ve güven ortamının sağlandığı Afin, Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ve El Bab bölgelerini gidiyor. Bazı Suriyeliler ise Halep başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli kentlerine gidiyor.

Suriyeliler, Kilis Valiliği tarafından Kurban Bayramı'nda ülkelerine gitmelerine izin verilmesi sonrası 50 bin Suriyeli Kilis Valiliğine başvurarak randevu aldığı bildirildi.

Öte yandan, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları yapılıyor.

Suriyelilerin dönüşü 3 Eylül 31 Aralık tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.