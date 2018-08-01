Suriyeliler Bayram İçin Ülkelerine Gitmeye Başladı - Gaziantep

Türkiye'deki Suriyelilerin Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısı'ndan çıkışları başladı.

Kurban Bayramı'nı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile güvenli hale getirilen Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab ilçe merkezleri ve köylerindeki yakınlarının yanında geçirmek isteyen Suriyeliler için geçiş işlemleri başlatıldı.

Gaziantep Valiliğince oluşturulan "www.suriyebayramizni.com" internet adresinden randevu işlemlerini tamamlayan ve istenilen belgeleri hazırlayan Suriyeliler, Karkamış Gümrük Kapısı'na geldi.

Burada uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, yapılan aşı ve güvenlik kontrollerinin ardından ülkelerine geçiş yaptı.

Göç İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 19 Ağustos saat 18.00'e kadar Suriye'ye geçiş yapabilecek Türkiye'deki Suriyeliler, 26 Ağustos-31 Aralık tarihleri arasında Türkiye'ye dönebilecek.

"Türk askeri orada kendimizi güvende hissediyoruz"

Suriyeli Ali Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce eşiyle Türkiye'ye geldiğini ve Adana'da çalıştığını söyledi.

Ülkesine gideceği için heyecanlı olduğunu belirten Kasım, "Uzun yıllardır ailemi görmüyorum. El Bab'a gideceğim ve orada akrabalarımla hasret gidereceğim. Allah kısmet ederse kurbanımızı orada keseceğiz. Türk askeri orada. Onun için orada kendimizi güvende hissediyoruz." dedi.

Ali Gaffari de 6 yıldır Gaziantep'te yaşadığını ve ailesiyle Suriye'ye geçeceğini ifade etti.

Yıllar sonra ülkesinde kurban kesebilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Gaffari, "Kurban Bayramı vesilesiyle ülkemize gidiyoruz ve inşallah kurbanlarımızı orada keseceğiz. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun, bize böyle bir fırsat verdiği için. Tüm dualarımız onunla. Allah Türk askerinden razı olsun, bize bu güvenli bölgeyi oluşturduğu için." diye konuştu.

Emine Abdu ise ablası ve çocuklarıyla Kobani'ye geçeceklerini aktararak, "6 yıl sonra ilk defa oraya gideceğiz. Oralar çok değişmiş diyorlar, gidip biz de göreceğiz. Annem, babam, teyzelerim hepsi orada. Onları çok özledik." şeklinde konuştu.

İlk gün yaklaşık bin kişinin ülkesine geçmesinin beklendiği kaydedildi.