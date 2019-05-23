Suriyeliler Bayram İçin Ülkelerine Gidiyor - Kilis

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 22 bin Suriyeliden 5 bin 500'ü ülkesine gitti.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını da yaptırdı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeli Hamed Sellum, AA muhabirine yapığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl önce yakınlarının çoğunu geride bırakarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

Türk devletinin sağladığı imkanlar sayesinde rahat şekilde bayram için ülkesine gidebildiğini anlatan Sellum, "Allah Türk halkından ve devletinden razı olsun, Türkiye'ye minnettarız, bizleri bir an olsun yalnız bırakmadılar. Bize çok büyük yardım ediyorlar. Bayram için izin verdiler, kapıda güvenliğimizi sağladılar. Türk halkını kardeşlerimiz, Türkiye'yi ise ikinci vatanımız gibi görüyoruz." dedi.

Sellum, çocukları ve eşinin yaklaşık 2 yıldır Suriye'deki yakınlarıyla görüşemediğini, verilen izin sayesinde bayramı ülkelerinde geçirecekleri için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 10 Haziran Pazartesi günü saat 08.00'de başlayıp, 1 Kasım Cuma günü 17.00'de tamamlanacak.

Kaynak: AA