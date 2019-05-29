Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 25 bin Suriyeliden 15 bini ülkesine gitti.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını da yaptırdı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeli Kasım Mustafa, AA muhabirine yapığı açıklamada, savaşın şiddetini artırması sonucu birçok sevdiğini geride bırakarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır ailesi ve yakınlarıyla birlikte bayram geçiremediklerini anlatan Mustafa, Türk devletinin sağladığı imkanlar sayesinde rahat şekilde bu bayram ülkesine dönebilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Allah razı olsun, Türkiye'den bugün çocuklarım neneleriyle tanışacaklar." dedi.

Mecid Yusuf da yaklaşık 3 yıl önce ailesiyle birlikte geldiği Türkiye'de kendileri için her türlü desteğin sağlandığını, geçen yıl anne ve babasının dönüş yaptığını kaydetti.

Bu sene tüm yakınlarıyla birlikte bayramı geçirebileceği için çok mutlu olduğunu anlatan Yusuf, verilen izinden dolayı emeği geçen herkese minnettar olduklarını dile getirdi.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin 10 Haziran Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak dönüş işlemleri, 1 Kasım Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacak.

Kaynak: AA