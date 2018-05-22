Suriyeliler Bayram İçin Ülkelerine Gidiyor

İÇ Savaş nedeniyle geldikleri Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, ramazan ayını ve bayramı yakınları ile geçirmek için ülkelerine gidiyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyeliler, hem ramazan hem de bayramı yakınları ile birlikte geçirmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla çıkış yapıyorlar. Yanında oğlu Ahmad ile Ramazan ayı ve bayramı İdlib'de yaşayan diğer çocukları ile birlikte geçirmek istediğini söyleyen Hayat Nahsen, "Çocuklarım İdlib'de yaşıyor. Bir ay kalıp onlarla hasret gidereceğim" dedi.

Halit Barun ise, ailesini çok özlediğini, uzun zamandır Türkiye'de bulunduğunu söyleyerek, 1,5 ay kalmayı düşündüğünü belirtti.

RANDEVU SİSTEMİ İLE GİDİYORLAR

Suriyeliler, ülkelerine gitmek için 'www.suriyeizin.com' adresine girerek randevu alıyorlar. Bu yıl ilk defa uygulanan randevu sistemi ile izdihamın önlenmesi planlanıyor. Dün başlayan çıkışlarda, 2 gün içerisinde toplam 10 bin kişi Suriye tarafına geçti. Bu arada Suriyelilerin çıkışları 13 Haziran'a kadar devam edecek ve tekrar Türkiye'ye dönüşleri ise 18 Haziran'da başlayacak. Bayrama gidenlerin ise 15 Eylül'e kadar Türkiye'ye dönmüş olmaları gerekiyor.

'CADI' İLE ARAMA

Hatay İl Jandarma ve Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda güvenlik tedbirleri arttırıldı. Ayrıca polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik belgeleri ve bavul kontrolleri yapıyor. Bu arada, gidenlere ait valiz ve çantalar İl Jandarma Komutanlığı'na ait bomba arama köpeği 'Cadı' da arama ve kontrollerde destek sağlıyor.

- Reyhanlıhatay