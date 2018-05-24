Suriyeliler Bayram İçin Ülkelerine Dönüyor

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli sığınmacıların, Gaziantep'in Karkamış Kara Hudut Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek isteyen sığınmacılar için dün itibariyle geçiş işlemleri başladı.

"www.suriyebayramizni.com" internet adresinden randevu işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki kontrollerin ardından, birkaç dakika içerisinde işlemlerini tamamlayarak ülkelerine geçiş yaptı.

Gaziantep Valiliğinin uyarısına rağmen randevu almadan geçiş yapmak isteyenlerin ise işlemleri tamamlanana kadar bir süre beklemek zorunda kaldığı görüldü.

Göç İdaresi yetkilileri, dünden bu yana sadece Karkamış Kara Hudut Kapısı'ndan 200 civarında sığınmacının ülkesine gittiğini belirtti.

13 Haziran'a kadar Suriye'ye geçiş yapabilecek sığınmacılar, 26 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'ye dönebilecek.

Kızını görmeye gidiyor

Suriyeli Gutna Ubeyid, AA muhabirine yapığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce ailesiyle Kamışlı'dan Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Kamışlı'da bir kızı olduğunu dile getiren Ubeyid, bayramda Suriye'ye gidip kızını ve torunlarını gördükten sonra yeniden Türkiye'ye döneceğini kaydetti.

Geçiş için randevu almadığını belirten Ubeyid, "Randevu almasam da geçebilirim diyordum ama olmadı. Randevu alanlar hızla gidiyor. İnşallah ben de daha sonraki seferlerde bu hizmetten yararlanacağım ama bu sefer yaklaşık 3 saat beklemek zorunda kaldım." diye konuştu.