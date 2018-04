Suriyeliler Akın Akın Ülkelerine Dönüyor

Ülkelerine kesin geri dönüş yapan Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda düzenlenen törenle Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelere uğurlandı.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen çok sayıda Suriyeli için ülkelerine uğurlanma töreni Öncüpınar Sınır Kapısı önünde gerçekleştirildi. Kilis Belediyesi ülkelerine dönen Suriyelilere kurdukları çadırlarda ikramlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti ile yetkililere teşekkür pankartları taşıyan Suriyeliler, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, sevinçli bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Fırat Kalkanı ile başlayan, Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden bu bölgenin terörist unsurların temizlenmesine vesile olan bu harekatlarından dolayı Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Başbakanımıza, ve kahraman ordumuza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sevinçliyiz, bugün misafirlerimiz, yurtlarına, yuvalarına, yeniden dönmeye başladılar. 'Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş', bugün Suriyeli kardeşlerimiz kendi vatanlarına huzur sağlanan, barış sağlanan, vatanlarına dönüyorlar. Rabbim yollarını açık etsin, o bölgede yeniden huzurla yaşamayı nasip etsin, birlikte barış ortamında yaşamalarını Rabbim nasip eylesin diyorum" dedi.

İl Göç İdaresi Müdiresi Gülden Kamit ise Suriyelilerin ülkelerine her geçen gün hızla dönmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Burada kaldıkları süre boyunca, misafirperverlikle onlara her türlü yardım yapıldı. Devletimizin her birimi aynı özenle misafirperverliğe devam etti. Şimdi dönüyorlar, güzel bir duygu, yuvaya dönüş var. Biz de tüm birimlerimizle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Suriyeliler ise Türkiye'de kaldıkları süre içerisinde kendilerine yardım eden Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk halkına teşekkür ettiklerini ifade etti. - KİLİS