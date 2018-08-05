Suriyeliler 40 derece sıcağa rağmen akın akın gidiyor

Sınır Kapısında Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen 49 bin 20 Suriyeli, Kilis Valiliğinin Online randevu sistemine kayıt yaptırdı

KİLİS - Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen ve Kurban Bayramı için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler sınırda yoğunluk oluştururken, aşırı sıcaklara rağmen Suriyelilerin geçişleri sürüyor

Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen 49 bin 20 Suriyeli, Kilis Valiliğinin Online randevu sistemine kayıt yaptırdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısına gelen Suriyeliler, 40 dereceyi aşan aşırı sıcaklara rağmen, saatlerce kuyrukta bekleyerek, ülkelerine gitmeye devam ediyorlar. Sabah saatleri itibariyle 3 bin Suriyeli ülkesine gitti. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler Kilis Valiliğinin izni ile 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile Suriye'nin diğer şehirlerine gidiyor. Yanlarında getirdikleri eşyaları taşımakta zorluk çeken Suriyelilerin, polis ile jandarma gözetiminde, Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor. Daha sonra pasaport polisinin kontrolünden geçiyor. Suriyeliler daha sonra gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.

Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ediyor. Aşı kartı olmayanlara aşı yapılıyor. Polis, Suriyelilerin izdiham oluşturmaması için tedbirler alıyor.