Suriyeli Yusuf bebek Türkiye'de tedavi ediliyor

Suriyeli Yusuf bebek Türkiye'de tedavi ediliyor Gözünde kan bezesiyle dünyaya gelen minik Yusuf, Suriye'den Türkiye'ye getirildi Suriye'de gözünde kan bezesiyle dünyaya gelen minik Yusuf, Türkiye'de tedavi altına alındı.

Suriyeli Yusuf bebek Türkiye'de tedavi ediliyor

Gözünde kan bezesiyle dünyaya gelen minik Yusuf, Suriye'den Türkiye'ye getirildi

HATAY - Suriye'de gözünde kan bezesiyle dünyaya gelen minik Yusuf, Türkiye'de tedavi altına alındı.

Hatay Valiliği tarafından, Suriye'nin Hama kentindeki rejim saldırılarından kaçarak ailesiyle İdlib'te bulunan kampa sığınan ve kan bezesi yüzünden bir gözünü kaybetme riski altında olan küçük Yusuf, valilikçe görevlendirilen sağlık ekipleri tarafından Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi. Yusuf ve annesi Vefa Rammud, ambulansla tedavi için Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan minik Yusuf'un Doktoru Hasan Müjdeci, tedaviye başladıklarını söyledi.

MKÜ Tıp Fakültesi Pediatri Ana Bilim Dalı Asistan Hekim Hasan Müjdeci, "Hastanın doğumu ile birlikte konjantal problemleri vardı. Bu hastada hidrosefali ve tümör söz konusuydu. Hastamızın kontrolleri yapıldı halende bazı testler yapıyoruz. Ancak ileri düzeyde testler yapılmak üzerine başka hastaneye sevk etmemiz söz konusu ve gerekli tetkikler yapılınca uygun bir hastaneye sevk edeceğiz" dedi.

Anne Vefa Rammud ise yaptığı açıklamada, "Suriye'de birkaç yer gezdik ama çocuğum tedavi olamadı Suriye'de birkaç kişinin yardımı ile Türkiye'ye getirildik. Türk devletine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA