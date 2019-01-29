Suriyeli Yolda Bulduğu Çantayı Polise Teslim Etti

Adıyaman'da Suriyeli uyruklu bir kişi, yolda bulduğu çantayı polise teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Yasir Arbes (35) Atatürk Caddesi'nde yürüdüğü sırada kaldırımda kadın çantası buldu.

Türkçe bilmediği için çantayı Göç İdaresi İl Müdürlüğüne götüren Arbes, buradaki tercümanlar aracılığıyla durumu polise ekiplerine bildirdi.

Arbes, içerisinde 60 lira ile kimlik, bebek maması ve evrak bulunan çantayı polis ekiplerine teslim etti.

Ekipler, Yasir Arbes'e teşekkür ederek, çantayı sahibine ulaştırdı.

Kaynak: AA