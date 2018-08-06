Suriyeli Yezan'ın Yaraları Türkiye'de Sarılacak

ABDULKADİR HÜSEYİN YILDIRIM - Hastalığı nedeniyle vücudunun birçok bölgesinde derisi soyulan 4 yaşındaki Suriyeli Yezan Hüseyin, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Çoğunlukla deride ve ağızda yanık benzeri içi sıvı dolu kabarcıklar şeklinde başlayıp bunların kısa sürede patlayıp açılmasıyla üzeri kabuklanan yüzeysel yaralar şeklinde seyreden "Pemfigus" isimli deri hastalığına yakalanan İdlibli Yezan'ın yardımına İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetişti.

İki kardeşini de aynı hastalıktan kaybeden küçük çocuğun tedavi ve bakım sorumluğunu üslenen İHH gönüllüleri, Yezan'ı ailesiyle Türkiye'ye getirerek Kilis'te hazırladıkları eve yerleştirdi.

Derisinin soyulması nedeniyle sürekli çığlık attığı için ses telleri zarar gören ve konuşamayan Yezan'ın kısa sürede tedavisine başlanacak.

Baba Yaser Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerindeki savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ve 8 aydan bu yana çadırda yaşadıklarını söyledi.

Yezan'ın doğuştan yakalandığı hastalık nedeniyle zor günler geçirdiklerini, bu süreçte seslerini duyurmak için çok mücadele verdiklerini anlatan Hüseyin, şunları belirtti:

"Yardım çığlığımıza sadece Türkiye'den karşılık geldi. Çocuğum doğduğundan beri bu hastalıktan çok çekti. 7-8 aydan beri çadırdan çadıra geçerek hayatımızı sürdürüyoruz. Yaşadığımız yerde imkanlar el vermemesinden dolayı çocuğumuza yeterli tedaviyi sağlayamadık. Son çare olarak medya ile yardım çağrısında bulunduk. Türkiye çağrımıza yanıt vererek yardımımıza koştu."

İHH gönüllülerinin Suriye'ye gelerek kendilerini alıp Türkiye'ye getirdiğini ve bakımlarını üstlendiğini ifade eden Hüseyin, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yardım eli uzatan herkese teşekkür etti.

Anne Türkiyye Abdi de daha önce iki çocuğunu aynı hastalıktan yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, bu nedenle Yezan'ı da kaybetmekten çok korktuğunu söyledi.

-"Türk kardeşlerime teşekkür ederim"

Kendileri daha Kilis'e gelmeden evlerinin hazırlandığını duyduğunda çok duygulandığını aktaran Abdi, şunları kaydetti:

"Ben daha önce aynı hastalıktan iki çocuğumu kaybettim. Üçüncü çocuğum bu deri hastalıktan dolayı çok çekiyor. Çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Ben dünyadaki bütün yardımsever kişilerden ve Müslümanlardan yardım istedim ve sadece bize yardıma koşan Türk kardeşlerimiz oldu. Dünyadaki bütün insanlar Türkiye'ye gelerek insanlığın ne demek olduğunu öğrensinler. İnsanlara nasıl davranılır öğrensinler istiyorum. Çocuğumun sessiz çığlığına kayıtsız kalmadılar. Türk kardeşlerime teşekkür ederim, çocuğuma yardım ediyorlar inşallah en kısa zamanda iyileşir."

İHH Basın Birim Sorumlusu Yakup Alaca da dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun elinden tutmaya gayret gösterdiklerine belirterek, medya aracılığıyla ulaştıkları Yezan'ı tedavisinin tamamlanıncaya kadar yalnız bırakmayacaklarını dile getirdi.

Yezan'ın tedavisi devam ederken ailesinin de rahat edebilmesi adına onlar için bir ev kiraladıklarını, içerisine de eşya aldıklarını dile getiren Alaca, "İnşallah bundan sonraki süreçte çocuğumuzun tedavisini yaptırarak sağlığına kavuşturacağız. Çocuk çok kötü durumda ve acilen tedaviye ihtiyacı var. Bunun için İHH olarak harekete geçtik. Anlaşmalı olduğumuz doktorlarla görüştük ve ilk tedavi süreci başlayacak. Ondan sonraki süreci takip ederek ne uygun görülürse onu yapacağız." sözlerine yer verdi.