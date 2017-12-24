Suriyeli Yetimlere Yeniden Yardım Eli Uzattılar

Halep'te geçen yıl bir yetimhanenin bodrumunda mahsur kalan 47 yetim çocuğu güvenli bölgeye ulaştıran Yetim Vakfı, o yetimlere bir kez daha yardım elini uzattı.



Yetim Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Halep tahliyesiyle kurtarılarak İdlib'de güvenli bir bölgeye yerleştirildiktan sonra kaldıkları yetimhanenin yakınlarına düzenlenen hava saldırıları nedeniyle oradan da Cerablus'a getirilen 47 yetim için bölgeye bir ziyaret gerçekleştirildi.



Soğukların artmasıyla bu kimsesiz çocukların kış şartları altındaki durumlarını yerinde görmek üzere Cerablus'a giden Yetim Vakfı ekipleri, depodan bozma, kış koşullarına uygun olmayan bir alanda barınmaya çalışan çocuklara, kışlık kıyafet yardımı ulaştırdı.



Mehmet Gülsatar başkanlığındaki Yardım Vakfı ekibi, yaptığı inceleme sonunda bu yetim çocuklar için acil olarak kalıcı bir proje başlatıldığını duyurdu.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, Halep muhasarasından kurtardıkları ve hava saldırıları sonucu iki kez yerlerini değiştirmek zorunda kaldıkları yetimlerin hayatta kalma mücadelesine şahitlik ettiklerini belirtti.



Çocukların, şu anda güvenli bölge olan Cerablus'ta depodan dönüştürülen bir yerde çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını aktaran Gülsatar, "Artık kış aylarındayız, savaşın en şiddetli zamanlarına şahit olmuş bu çocuklara sıcak bir yuva olabilecek kalıcı bir proje başlatmak zorundayız. Barınma sorununu çözdükten sonra vakit kaybetmeden psiko-sosyal destek, sağlık ve eğitim alanlarında ihtiyaçları karşılamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Çocukların barındıkları yerde ayaklarında çorapları dahi olmadığını ifade eden Gülsatar, barındıkları mekanda ısınma imkanlarının da olmadığını belirtti.



Yetim Vakfı'nın kuruluş hikayesini oluşturan bu yetim ve kimsesiz çocukları için bütün ekibi seferber ettiklerini aktaran Gülsatar, kış şartları daha da ağırlaşmadan bu yetimleri kurtaracaklarını kaydetti.



Yetim Vakfı görevlileri, yardımları teslim etmelerinin ardından çocuklar için çeşitli oyun ve aktiviteler düzenledi.