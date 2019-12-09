Suriyeli yetimlere mehteran konseri
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Suriyeli yetimlere mehteran konseri

Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kalan Suriyeli yetimler için mehteran konseri verildi.

09.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:34
Suriyeli yetimlere mehteran konseri

Eğitim Köyü'nde kalan Suriyeli yetimler için mehteran konseri verildi.

Mehter Derneği Başkanı Mehmet Semiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli yetimlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Daha öncede Reyhanlı'daki yetimleri ziyaret ettiğini ifade eden Semiz, Reyhanlı Eğitim Köyü'nde barınan binin üzerinde yetimin verdikleri konserle güzel vakit geçirdiğini kaydetti.

Reyhanlı Eğitim Köyü Kurumsal İletişim Koordinatörü Cüneyt Alnıaçık da, düzenlenen gösteriden memnun olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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