Suriyeli Yetimlere Kıyafet Yardımı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 30 Suriyeli yetim çocuğa kıyafet yardımında bulunuldu.

Derneğin temsilcisi Fatih Şilt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların yüzünü güldürmek adına kıyafet dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kur'an-ı Kerim okuma kursuna devam eden Suriyeli yetim çocuklara kışlık yardımda bulunduklarını belirten Şilt, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaşmak için dernek olarak çalışmalarımız sürüyor. İlçe genelinde Suriyeli yetimlere destek olamaya devam ediyoruz. 30 çocuğumuza mont ve kışlık kıyafet dağıttık"dedi.

Şilt, yardımların süreceğini belirtti.

Kaynak: AA