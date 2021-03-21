Suriyeli yetimlerden Milletvekili Erdoğan'a dua
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Suriyeli yetimlerden Milletvekili Erdoğan'a dua

21.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:01
Suriyeli yetimlerden Milletvekili Erdoğan'a dua

Kampta kalan Suriyeli yetim çocuklar, kendilerine yardımlarını esirgemeyen ve korona virüs tedavisi gören Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan için dua etti.

Kampta kalan Suriyeli yetim çocuklar, kendilerine yardımlarını esirgemeyen ve korona virüs tedavisi gören Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan için dua etti.

İmkander Gaziantep Şubesi tarafından Mehmet Erdoğan'ın gönderdiği yardımlar Suriye'deki kamplarda kalan yetimlere ulaştırıldı. Kendilerine gönderilen yardımları teslim alan yetim çocuklar ve kuran kursu öğrencileri, İmkander ve Milletvekili Mehmet Erdoğan'a teşekkür etti. Korona virüs tedavisi gören Mehmet Erdoğan'ın fotoğraflarını ellerine alan çocukları Milletvekili Erdoğan'a şifa temennisinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın Suriye'deki halka desteğini hiçbir zaman esirgemediğini belirterek, buradaki yetimlere gerek kendileri gerekse diğer yardım kuruluşları aracılığıyla hep yardımda bulunduğunu ifade etti. Gökdere, Milletvekili Erdoğan ve ailesine şifa dileklerinde bulunarak, yetim çocuklara çikolata ve balon dağıtarak yüzlerini güldürdü. - GAZİANTEP

Suriyeli yetimlerden Milletvekili Erdoğan'a dua
Suriyeli yetimlerden Milletvekili Erdoğan'a dua

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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