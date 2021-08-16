Suriyeli yetimler, kumbaralarındaki parayı yangın ve sel afetlerinin yaşandığı bölgelere bağışladı

Şanlıurfa'daki Suriyeli 10 yetim çocuk, kumbaralarında biriktirdikleri yaklaşık 2 bin lirayı yangın ve sel nedeniyle mağdur olan bölgedeki vatandaşlar için bağışladı.

Şanlıurfa'daki Suriyeli 10 yetim çocuk, kumbaralarında biriktirdikleri yaklaşık 2 bin lirayı yangın ve sel nedeniyle mağdur olan bölgedeki vatandaşlar için bağışladı.

Kentte ikamet eden Suriyeli yetimlerden 5 yaşındaki Zeynep Al Tahan, son dönemde yaşanan yangın ve sel felaketinden zarar gören Türk halkına destek amacıyla kumbarasını İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi'ne getirdi.

Şanlıurfa'daki Şam Yetimhanesi'nde kalan 9 Suriyeli çocuk da Tahan'ın örnek davranışından etkilenerek kumbaralarını vakfa teslim etti.

Kumbaralardan çıkan yaklaşık 2 bin lira vakıf görevlilerince yangın ve sel bölgesindeki mağdur vatandaşlara gönderildi.

Suriyeli yetim bağışçılardan Dücane Bunni, AA muhabirine, televizyonda yangın ve sel haberlerini görünce çok üzüldüğünü söyledi.

Yıllardır kendilerine destek olan Türk halkına küçük bir iyilik yapmak istediğini ifade eden Bunni, "Yangın ve selden etkilenen insanlara yardım olarak kumbaramı vakıf aracılığıyla gönderdim. Geçmiş olsun Türkiye." dedi.

Vakfın Şube Başkanı Behçet Atilla ise destek ve katkılarından dolayı çocuklara teşekkür etti.

Türkiye'nin felaketlerle boğuştuğu günlerde Suriyeli muhacir çocukların bu davranışının kendilerini duygulandırdığını vurgulayan Atilla, şöyle konuştu:

"Bu kumbaraları getirerek bizi çok duygulandırdılar. Türkiye'deki bu yangın ve sel felaketinde evini barkını yitiren insanlara yardımcı olmak istediklerini dile getirdiler. Türkiye'deki mağdur olan insanlara Suriyeli muhacir çocuklar yardımlarını ulaştırdı. Tam bir kardeşlik şuuruyla yapılan bu hareket bizi çok duygulandırarak sevindirdi. Kumbaraların içindeki meblağlar da iyi bir rakama tekabül ediyor. Paranın miktarından ziyade bu çocukların ve ailelerin bu bilinçte olması bizim için daha önemlidir. Çok anlamlı bir destektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş