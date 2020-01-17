Suriyeli yetimler karne sevinci yaşadı

17.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 17.01.2020 12:42

Gaziantep'in Nizip ilçesinde eğitim gören Suriyeli 300 yetim öğrenci karnelerini aldı.

Şehit Ömer Saadetin Bakır Ortaokulu içerisinde oluşturulan eğitim alanında, Önder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce eğitimleri üstlenilen Suriyeli yetim çocuklar, karne heyecanı yaşadı.

Öğrencilerin eğitim gördüğü binayı ziyaret eden İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, öğrencilerle bir süre sohbet ederek hem hediyelerini hem de karnelerini takdim etti.

Karne sevinci yaşayan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çeken Şahin ve Sarı, onlara yarı yıl tatilinde iyi dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA