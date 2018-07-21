Suriyeli Yetimler İçin Eğlence Düzenlendi

İstanbul'da yaşayan 120 Suriyeli yetim, düzenlenen etkinlikte şarkılar ve ilahiler seslendirerek eğlendi.

Arap Derneği ile Suriye Lemme Derneği iş birliğiyle Fatih'teki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programa öğrencilerin yanı sıra anneleri ve akrabaları katıldı.

Okulun konferans salonunda başlayan etkinlikte öğrenciler, eğitmenler eşliğinde Arapça şarkılar ve ilahiler seslendirdi.

Yaşları 2-15 arası değişen yetimler daha sonra okul bahçesinde kendileri için hazırlanan etkinlik alanında vakit geçirdi.

Burada bando takımı mehter marşları seslendirirken, çocuklar da resim yaptı. Hediyelerin dağıtıldığı etkinlik, tatlı ikramıyla sona erdi.