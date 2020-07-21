Suriyeli yetimler hayallerini tuvale resmettiler
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Suriyeli yetimler hayallerini tuvale resmettiler

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Hatay'a sığınan ve Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kalarak eğitimlerine devam eden Suriyeli yetimler, savaş sonrası hayallerini yağlı boya resimlerine yansıttılar.

21.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:02

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Hatay'a sığınan ve Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kalarak eğitimlerine devam eden Suriyeli yetimler, savaş sonrası hayallerini yağlı boya resimlerine yansıttılar.

Yaşları 10 ile 16 arasında değişen 40 Suriyeli yetim, savaşın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini ve yaşanan trajedi ile savaş sonrasındaki hayallerini tuvale işledi.

Çeşitli ebatlarda hazırlanan 40 resim, Reyhanlı Eğitim Köyü'nde sergileniyor.

Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü Gelişim Koordinatörü Mehmet Güncüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetim çocukların aldıkları eğitimlerin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Suriyeli çocukların her türlü gelişimlerine olanak sağladıklarını ifade eden Güncüm, çocukların Reyhanlı Eğitim Köyü'ne ilk gelmelerinden itibaren bedensel, fiziksel, manevi, akademik ve psikososyal destek hizmeti verildiğini belirtti.

Yetimlerin savaş travması ile sonrasını yağlı boya resimlerine yansıttıklarını aktaran Güncüm, "Çocuklarımız buraya geldiklerindeki savaş psikolojisi taşıyorlardı. Uzman ekiplerimizce aldıkları farklı eğitimler sonrası hayata hazırlanıyorlar. Bu kapsamda yetimlerimiz savaş anında gördükleri, şahit oldukları ve savaşın insanlar üzerindeki izleri ile savaş sonrası hayallerini yağlı boya resimlere yansıttılar." dedi.

40 eserin Reyhanlı Eğitim Köyü bünyesinde sergilendiğini vurgulayan Güncüm, şöyle konuştu:

"Yetimlerimizin ilk çizdikleri resimlerde savaşın en acımasız ve kötü hallerini görüyoruz. Çocuklarımız burada çeşitli eğitimler ve psikososyal destekle artık daha güzel şeyler düşünüyorlar. İki resim arasında çok büyük fark var. Resimlerimizi sergi salonumuza asarak ziyaretçilerimizin görmesini sağladık. Yetimlerimizin ufuk dünyalarının iyiye gitmesi bizleri de çok mutlu ediyor onlar için çeşitli çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz."

Suriyeli yetimler hayallerini tuvale resmettiler

Kaynak: AA

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