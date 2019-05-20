Suriyeli Yetimler Birlikte İftar Yaptı

Kilis'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla kentte yaşayan 650 Suriyeli yetim çocuğu ve ailelerini iftarda bir araya getirdi.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezince bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına, yetim çocuklar ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Yetim çocuklar, iftarın ardından oyunlar oynayıp, gönüllerince eğlendi.

İHH İstanbul Kadın Kolları Koordinatörü Müzeyyen Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetimleri bir araya getirmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

"Yetim gülerse dünya güler"

Yetimlerin tüm İslam alemi için bir emanet olduğuna işaret eden Taşçı, "Yeryüzünde bulunan tüm Müslümanlar için yetim çok önemlidir. Çünkü Allah Resulü, 'Kim bir yetimi himaye ederse cennette yan yana olacağız' diye buyurmuştur. Bu sebeple dünyadaki tüm yetimler bizim geleceğimiz, insanlığın geleceğidir. Biz inanıyoruz ki yetim gülerse bütün dünya güler." şeklinde konuştu.

Yemeğin ardından yetim çocuklara hediyeler verildi.

Kaynak: AA