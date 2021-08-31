SURİYELİ YETİM ÇOCUKLAR ŞENLİKTE EĞLENDİ
İNSANİ Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin kuzeyinde çadırlarda kalan yetim çocuklara yönelik şenlik düzenledi.
İNSANİ Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin kuzeyinde çadırlarda kalan yetim çocuklara yönelik şenlik düzenledi. Şenlikte yetim çocuklar gönüllerince eğlendi.
İHH Ekipleri, Suriye'nin Azez kentinde bulunan lunaparkta yetim çocukları eğlendirmek amacıyla şenlik düzenledi. Yaklaşık bin çocuk ile yakınlarının katıldığı şenlikte sanatçı Murat Kekilli de sevilen parçalarını seslendirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı