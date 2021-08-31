SURİYELİ YETİM ÇOCUKLAR ŞENLİKTE EĞLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SURİYELİ YETİM ÇOCUKLAR ŞENLİKTE EĞLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin kuzeyinde çadırlarda kalan yetim çocuklara yönelik şenlik düzenledi.

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin kuzeyinde çadırlarda kalan yetim çocuklara yönelik şenlik düzenledi. Şenlikte yetim çocuklar gönüllerince eğlendi.

İHH Ekipleri, Suriye'nin Azez kentinde bulunan lunaparkta yetim çocukları eğlendirmek amacıyla şenlik düzenledi. Yaklaşık bin çocuk ile yakınlarının katıldığı şenlikte sanatçı Murat Kekilli de sevilen parçalarını seslendirdi.

SURİYELİ YETİM ÇOCUKLAR ŞENLİKTE EĞLENDİ
SURİYELİ YETİM ÇOCUKLAR ŞENLİKTE EĞLENDİ
SURİYELİ YETİM ÇOCUKLAR ŞENLİKTE EĞLENDİ
SURİYELİ YETİM ÇOCUKLAR ŞENLİKTE EĞLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlediği füzeli saldırıda 8 kişi yaralandı
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlediği füzeli saldırıda 8 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Marcao Ali Öztürk Şenol Güneş Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SURİYELİ YETİM ÇOCUKLAR ŞENLİKTE EĞLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 13:13:13. #1.15#

title