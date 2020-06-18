Suriyeli yerel yöneticilerden Kilis Emniyet Müdürü'ne ziyaret
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Suriyeli yerel yöneticilerden Kilis Emniyet Müdürü'ne ziyaret

Suriye'nin Azez bölgesindeki yerel yöneticiler Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'u ziyaret etti.

Suriyeli yerel yöneticilerden Kilis Emniyet Müdürü'ne ziyaret
18.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:05

Suriye'nin Azez bölgesindeki yerel yöneticiler Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'u ziyaret etti.

Azez Yerel Meclis Başkanı Muhammed Hamdan ve Ticaret Odası Başkanı İbrahim Dilbere, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen ve günlük yaşamın normale döndüğü Azez'de sağlanan asayiş nedeniyle Karabulut'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Meclis Başkanı Hamdan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye halkına desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Türk Devleti'ne teşekkür etti.

Uzun yıllar sonra bölge halkının Türkiye sayesinde huzur ve refah içerisinde ramazan ve bayram geçirdiğini belirten Hamdan, "Türk kardeşlerimize teşekkür etmek için buradayız. Bizim huzurumuz için gece gündüz mesai harcadılar ve yoğun bir efor sarf ettiler. Bu sayede uzun zaman sonra ilk defa huzurlu bir ortama zemin hazırladılar. Bu yüzden emniyet müdürümüzü ziyaret ederek, teşekkürlerimizi arz etmek istedik." diye konuştu.

Emniyet Müdürü Karabulut da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye'nin de desteğiyle oluşturulan yerel yönetimler sayesinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde günlük yaşamın normalleştiğini anlattı.

Hamdan ve Dilbere, ziyaretin sonunda Emniyet Müdürü Karabulut ile Azez'den Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Güngör ve Şube Müdürü Murat Güvenç'e plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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