Suriyeli yerel STK İdlib'de Kovid-19'a karşı günde 10 bin maske dağıtıyor
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Suriyeli yerel STK İdlib'de Kovid-19'a karşı günde 10 bin maske dağıtıyor

Suriyeli yerel sivil toplum kuruluşlarından Menekşe Derneği, İdlib'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı günlük 10 bin tıbbi maske üreterek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Suriyeli yerel STK İdlib'de Kovid-19'a karşı günde 10 bin maske dağıtıyor
18.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:04

Suriyeli yerel sivil toplum kuruluşlarından Menekşe Derneği, İdlib'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı günlük 10 bin tıbbi maske üreterek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Menekşe Derneği sorumlusu Dr. Kuteybe Sayed İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'de geçen ay açtığımız maske üretim atölyesinde üretilen maskeleri kamplardaki sivillere, hastanelere ve sağlık merkezlerine dağıtıyoruz." dedi.

Maskelerin sağlık standartlarına uygun yapıldığını ve aynı zamanda 15 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Sayed İsa, günlük 10 bin maske ürettiklerini dile getirdi.

Menekşe Sosyal ve Yardımlaşma Derneği, 2014 yılından beri Suriye'de yardım çalışmaları yürütüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, insani ve sağlık koşullarının oldukça kötü olduğu İdlib bölgesinde koronavirüsün ortaya çıkması ve yayılmasının önüne geçilebilmesi için gerekli adımların atılması konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 28 Mart'taki açıklamasında ülke içinde yerinden edilmiş 6,5 milyon sivilin Kovid-19'a karşı savunmasız durumda olduğunu, bunlara İdlib'den kaçarak Türkiye sınırında çok zorlu şartlar altında derme çatma kamplarda yaşam mücadelesi veren 1 milyondan fazla kişinin de dahil olduğunu bildirmişti.

İdlib'de durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteğiyle ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi. Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan itibaren yaklaşık 2 milyon sivil göç etti.

Türkiye ve Rusya, 12 Ocak 2020'de ateşkesin başlaması için mutabık kaldı ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü. Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı. Son ateşkes 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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