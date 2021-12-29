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Suriyeli ve Türk öğrenciler Efes Antik Kenti'ni gezdi

Suriyeli ve Türk öğrenciler Efes Antik Kenti'ni gezdi
AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Seniha Mayda Ortaokulu'nda eğitim gören Suriyeli ve Türk öğrenciler Efes Antik Kenti ve Şirince'yi ziyaret etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Seniha Mayda Ortaokulu'nda eğitim gören Suriyeli ve Türk öğrenciler Efes Antik Kenti ve Şirince'yi ziyaret etti.

Suriyeli öğrencilerin uyumu için 2019 yılında başlatılan "İlgiyle Mutlu Bilgiyle Başarılı Mülteciler" isimli Erasmus projesi kapsamında, çocukların kaynaşması için gezi düzenlendi.

Bu kapsamda 41 Suriyeli ve 53 Türk öğrenci, Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Şirince Mahallesi'ni ziyaret ederek birlikte keyifli vakit geçirdi.

Okulun rehber öğretmeni Berrin Sarıgül, okulda Suriyeli öğrenci mevcudunun artmasının beraberinde entegrasyon problemini de getirdiğini ve bunun üzerine söz konusu projeyi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda bugüne kadar veli ziyaretleri ve sınıf içi etkinliklerinde grup çalışmaları gibi çok sayıda çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Sarıgül, son olarak tüm masrafları proje hibesinden karşılanan gezinin Suriyeli ve Türk öğrencilerin entegrasyonu açısından önemli olduğunu belirtti.

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AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri

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