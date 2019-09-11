11.09.2019 14:15

Suriyeli ve Türk öğrenciler aynı sınıfta eğitim görüyor

54 bin Türk ve Suriyeli öğrenci eğitim görüyor

KİLİS - Kilis'te Suriyeli öğrencilerle birlikte toplam 54 bin öğrenci öğrenci eğitim görüyor.

2019-2020 eğitim öğretim başlaması nedeniyle Mehmet Zeki Taşçı İlkokulunda yeni eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle bir program düzenlendi. Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve vali yardımcıları okulun ilk gününde öğrencilere eşlik etti. Vali Recep Soytürk, sınıfları ziyaret ederek, öğrenciler ile sohbet ettikten sonra öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Vali Soytürk, Kilis'in 10 yıl önce Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan bir il olduğunu ifade ederek, "Kilis geçmişte eğitime önem veren bir ilimizdir. Son zamanda da ciddi nüfus artışı nedeniyle özellikle Suriyeli misafirlerimizin gelmesiyle birlikte ikili eğitimden kaynaklı bir sıkıntı söz konusudur. Son zamanlarda yapmış olduğumuz Suriyeli öğrencileri ana okuluna getirip, Türkçeyi öğretmek, yada ara sınıflardaki Suriyeli öğrencilere, Türkçeyi öğretmeyle birlikte yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Yeni okullar için arsaları, belediyeden, vakıflardan, hazineden alıyoruz. Böylece arsaların üzerlerine okul yapalım, ikili eğitimi ortadan kaldıralım istiyoruz. Bakanlıklarımızın ve belediyemizin çok ciddi çalışmaları var. Türk öğrencilerimizin sayısı 29 bin, Suriyeli öğrencilerimizin sayısı 24 bin olmak üzere 54 bin öğrencimiz eğitim görüyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA