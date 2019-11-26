26.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:56

Suriyeli ve Türk kursiyerler 'İstihdam Fuarı'nda buluştu

Eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifakaları verildi

BURSA - Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "mültecilerin tarımda istihdamı" projesi çerçevesinde eğitimleri biten 125 kursiyer, Bursa İstihdam Fuarı'nda buluştu. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Bugün düzenlenen fuar ile birlikte kursiyerlerimizin yüzde 40'ına iş imkanı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "İstihdam İmkanları Vasıtasıyla Mültecilerin Öz Yeterliliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi" projesi dahilinde Suriyeli göçmenlere ve Türk vatandaşlarına istihdam kazandırmak için verilen eğitimlerin üçüncü etabı bitti. Zeytincilik, ekmek yapımı, mahalli ürünler konusunda yüzde 80'i Suriyeli ve yüzde 20'si Türk vatandaşlar olmak üzere toplam 125 kursiyere eğitim verildi. Eğitimini bitiren kursiyerlere hem sertifikalarını vermek, hem de bu sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli kooperatif ve örgütlerle buluşturarak iş imkanı sağlamak maksadıyla İstihdam Fuarı düzenlendi.

Düzenlenen fuar ile ilgili açıklama yapan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Bursa'da yaşayan Suriyeli mülteciler için Gıda ve Tarım Örgütü ile yaptığımız proje kapsamında çeşitli programlar sonucunda İstihdam Fuarı düzenlendi. Yaklaşık 7 ay zarfında yüzde 20'si Türk, yüzde 80'i Suriyeli olmak üzere toplam 125 kişiye 5 grup olacak şekilde eğitimler verdik. Zeytincilik, ekmek yapımı, yöresel ürünler konusunda eğitimler verdik. Bunların istihdama hazırlanmasını sağladık. Şimdi bu programın semeresini göreceğiz. İş adamlarımız ile eğitim gören Türk ve Suriye vatandaşlarını buluşturacağız. Çeşitli kooperatif ve örgütlerle buluşturup bunların istihdamına katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Fuar sonrası kursiyerlere iş imkan sağlayacaklarını söyleyen Aygül, "Bugünkü hedefimiz eğitim gören kursiyerlerin yüzde 40'ının istihdam edilmesi. Bu yönde gelen taleplerden bu sayıya ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Gıda, unlu mamul, zeytincilik ve meyvecilik sektörlerinde faaliyet gösteren birçok firmamızın ve meslek örgütlerimizin yetkilileri burada. Onları konuşmaların ardından kursiyerlerle buluşturarak bir iş ve AŞ kapısı açmayı arzu ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA