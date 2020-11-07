Suriyeli ve Türk kadınlar 'ANKA Projesi'yle iş hayatına hazırlanıyor

ATO koordinatörlüğünde yürütülen ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Mülteciler için Yardım Programı kapsamında yer alarak Dünya Bankası tarafından desteklenen "ANKA Projesi", geçici koruma altındaki Suriyeli kadınlar ile dezavantajlı Türk kadınların iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak...

ATO koordinatörlüğünde yürütülen ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Mülteciler için Yardım Programı kapsamında yer alarak Dünya Bankası tarafından desteklenen "ANKA Projesi", geçici koruma altındaki Suriyeli kadınlar ile dezavantajlı Türk kadınların iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak amacıyla devam ediyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ATO İdea tarafından yürütülen projeden yararlanan kadınları ziyaret ederek, çalışmalarını yerinde inceledi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa katılan Yılmaz, Suriyeli ve Türk kadınların çalışmaları hakkında bilgi aldı. Projeden faydalanan kadınlarla bir süre sohbet eden Yılmaz, girişimci olarak iş hayatına girme hazırlığı yapan kadınların projelerini dinledi. Yılmaz, "Kendini geliştiren kadın toplumu da geliştirir" dedi.

Kısa adı ANKA olan Seçilmiş Bölgelerde Kadın Öncülüğündeki Sosyal Girişimlerin Desteklenmesi ve İş Geliştirme Hizmetlerinin Sağlanması Projesi, ATO İdea'nın koordinatörlüğünde yürütülüyor. Altındağ Belediyesi, İstasyon TEDÜ, Joon, SGDD'nin ortak olduğu proje ile geçici koruma altındaki Suriyeli kadınların ve savunmasız Türk kadınlarının iş hayatlarına girişlerini kolaylaştırmak ve sürdürülebilir bir şekilde gelir elde etmelerine katkıda bulunmak için tekstil ve el sanatları alanında kooperatif kurmalarını teşvik etmek amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı